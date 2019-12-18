Çalışanlar araştırıyor: Yılbaşı günü resmi tatil oluyor mu? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

Yılbaşı bu yıl hafta içine denk geliyor. 31 Aralık Salı gününe denk gelirken, 1 Ocak günü ise Çarşamba gününe denk geliyor. Durum böyle olunca milyonlarca çalışan yılbaşı tatil oluyor mu arayışı yapıyor. 31 Aralık Salı günü resmi tatil mi? 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil mi? soruları artış gösteriyor. İşte vatandaşların merakla araştırdığı Yılbaşı günü resmi tatil oluyor mu? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

YILBAŞI GÜNÜ TATİL OLUYOR MU?

31 ARALIK - 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Aralık ayının son günlerine doğru yaklaşırken, milyonlarca vatandaş Yılbaşı günü resmi tatil oluyor mu? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi? aramalarını yapıyor.

31 Aralık Salı günü resmi tatil olmayacak, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil sayılacak.

YILBAŞI MESAJLARI

-Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

-Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..

- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

- 2020 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!