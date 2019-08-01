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01.08.2019 - 15:37| DHA

Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı

İzmit'te, R.Y.(24) maddi zorluklar yaşadıklarını çalışması gerektiğini söyleyen eşi Serkan Y.'yi kolundan bıçakladı.

Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile Serkan Y. sabah saatlerinde tartıştı. İddiaya göre, Serkan Y. eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi. R.Y. yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sol kolundan yaralanan Serkan Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serkan Y. tedavi altına alınd

Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardıİngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk restoranı müdürü Cem Canpolat, müşterinin boğazına kaçan yemeği tek hamle ile çıkarmayı başararak hayatını kurtardı.
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