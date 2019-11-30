Çalıştay depremi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) düzenleyeceği “İstanbul Deprem Çalıştayı” bilim dünyasında deprem yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Deprem Seferberlik Planı’na uygun olarak, daha güvenli, afet dirençli bir yol haritası oluşturmak adına 2-3 Aralık tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde “İstanbul Deprem Çalıştayı” düzenleyecek.

Çalıştay’da, Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) tarafından afete dirençli şehirler oluşturmak için önerilen 10 temel prensibin ele alınacağı ve 6 tematik başlık altında oturumlar yapılacağı duyurulurken, çalıştaya konuşmacı olarak davet edilmeyen bazı bilim insanları ise bu duruma tepki gösterdiler.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada çalıştaya davet edilmemesine adeta ateş püskürerek; “Diyecek hiç bir şey bulamıyorum. Yıllardır verdiğimiz emeğe yazık. 27 yılı verdim. Her gün bu Marmara ile uğraştım. Dünya bilimi kriteri ne ise o ölçüde yazdım yayınladım. Son iki yılda bu olay gibi dört olay var ikisi kamu kuruluşunda, biri eski İBB, biri yeni İBB” ifadelerini kullandı.

‘İki isim de tüccar’

Çalıştaya, Alman bilim insanı Prof. Dr. Marco Bohnhoff ile Fransız bilim insanı Dr. Pierre Henry davet edilmesini sert sözlerle eleştiren Yaltırak; “Bir Alman bir Fransız kadar değerimiz yok. İki adam da tüccar. Biri AFAD’a Postamdan sismometreler satan, bir diğeri ise 1.5 milyon euro’ya kırılacağı bilinen bir sisteme alet yetiştirip kendi araştırmasına fon arayan biri” açıklamasında bulundu.

‘Karar üzücü’

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da, çalıştaya konuşmacı olarak davet edilmediğini belirterek; “Kırgın değil ancak üzgünüm. Bazı şeyler tercih meselesidir ancak afet eğitimi konusunda en kapsamlı çalışan kişiyim. Arkadaşlar belli politika ve düşünce ile hareket etmiş olabilir. Devlete, millete küslük olmaz. Deprem konusunda hem Marmara, hem İstanbul’u çalışan biri olarak davet edilmemek üzücü” diye konuştu.

Neye göre çağrıldı?

Jeofizik uzmanı Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Gözlem Kurulu (DOHAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu ise; “Çalıştay öncesinde geçtiğimiz haftalarda, uzmanlar olarak İBB’ye davet edilmiştik. Söz konusu bu toplantıda kısaca kendimizden bahsettik. Toplantıda herkes kendini tanıttı. Konuşmacı olarak neden davet edilmediğimi bilmiyorum. Özel bir gerekçe var mı bilgim yok. Listede klasik isimlerin olduğunu görüyoruz. Kimler, neye göre çağrıldı herhalde açıklanır” dedi.

İBB: Hiçbir uzman dışarıda tutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çalıştay’a katılacak isimlerin, “uluslararası bilimsel çalıştaylarda uygulanan yöntemlerle” belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Hiçbir uzman dışarıda tutulmamış, aksine Çalıştay’a davet edilmiştir. Katılım noktasında inisiyatif, uzmanların kararıdır” denildi.