Callamard: Kralın çıplak olduğu ortaya çıkacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed, cinayetin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesinin ardından dün olayın “tüm sorumluluğunu” üstlendi ancak Suudi gazetecinin öldürülmesi emrini kendisinin vermediğini söylemişti. “İtibarının sonsuza dek lekelendiğini düşünüyorum” diyen Callamard, Suudi liderin çizdiği “yenilikçi prens” imajının aslında ne kadar “boş” olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Raportör, “Evet, birkaç önlem aldı. Ama nihayetinde kralın çıplak olduğunu düşünüyorum. İmparator çıplak ve hizmetçileri giderek daha yüksek sesle bunu dile getirecek” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetini planlayanları ortaya çıkarabilecek başka mekanizmalar da bulunduğunu söyleyen Callamard, raporunda da belirttiği üzere FBI’ın da bir soruşturma başlatabileceğini ifade etti. Suudi Arabistan’daki yargı sürecine de değinen Callamard, söz konusu davanın “uluslararası standartları karşılamadığını” söyledi. Tüm olumsuzluklara rağmen Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının ortaya çıkacağına dair inancını koruduğunu ifade eden Callamard, “adaletin zaman alacağını” bildiğini söyledi.