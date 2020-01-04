Çalmadık soru bırakmamışlar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında 18.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde yer alan bilirkişi raporu, FETÖ’nün sınav sahtekârlığına ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı. Rapora göre, FETÖ’nün ÖSYM yapılanmasında yer alan örgüt üyeleri, 2011’de farklı tarihlerde 11 kez “ProNMS” isimli program üzerinden kopyasını aldıkları sınav sorusu içerikli dosyaları klasörlere farklı isimlerle kaydetti. Soruların kaydedildiği tarihler ise 16 Mayıs, 15 Eylül, 20 Eylül, 28 Eylül, 30 Eylül, 12 Ekim, 20 Ekim, 27 Ekim, 10 Kasım, 18 Kasım ve 23 Kasım olarak belirlendi.



Yüzlerce soru paketi



Sunucu üzerine kaydedilen dosyalara ait olan kayıtlar arasında, 2011’de yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yarışma Sınavı, Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Seçme Sınavı (AYM), Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES), Adalet Bakanlığı İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yarışma Sınavı gibi sınavlara ait olan kayıtların bulunduğu tespit edildi.



LYS, YDS, ALS



Bilirkişi raporunda, 2014’te, “SINAVHAZIRLAMA” isimli sunucuya ait olan yedek dosyaları içerisindeki imaj üzerindeki atık bölümünde farklı tarih ve kategorilerde yüzlerce sayıda soru paketine rastlanıldığı belirtildi. Raporda, “Bahse konu soru paketi dosyaları incelendiğinde LYS, YDS, ALES, ALS, DGS, JANA gibi sınavlara ait oldukları görülmüştür ve soru paketleri içerisinde bulunan sorular 2014’te yapılmış sınavlarda çıkan sorularla karşılaştırıldığında, bazı soruların bu sınavlarda sorulduğu görülmüştür” denildi.



YDS’de bin 964 soru



Bilirkişi raporunda, atık bölümünde rastlanılan soru paketlerine ilişkin detaylar da şöyle sıralandı:



2014 YDS İlkbahar, 27.03.2014 isimli soru paketi içerisinde toplam bin 964 adet soru.(İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca)

ALES 2014,11.05.2014 isimli soru paketi dosyası içerisinde toplam 723 adet soru.(Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı)

ALES 2014, 20.04.2014 isimli soru paketi çerisinde toplam 863 adet soru.(Tarih, Coğrafya, Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı)



DGS 2014, 19.07.2014 isimli soru paketi dosya içerisinde toplam 261 adet soru.(Türk Dili ve Edebiyatı)



JANA 2014, 08.03.2014 isimli soru paketi dosyası içerisinde toplam 261 adet soru.(Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Hukuk, Coğrafya)