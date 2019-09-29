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29.09.2019 - 07:50 |

‘Cam sildik’

Özgün, Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin 24’üncü yıl dönümü etkinliklerinde, Number 1 Star Buluşmaları kapsamında DJ Kadir Çetin’in konuğu oldu.

‘Cam sildik’

Çetin’in, “Beş yıldızlı bir otelde temizlik yapacaksın, karşılığında beş konser parası vereceğiz. Bunu da yayınlayacağız deseler, yapar mısın?” sorusuna şarkıcı, “Her gün eşim için beş kuruş almadan temizlik yapıyorum. Para vereceklerse yaparım tabii ki. 10 yaşından evleninceye kadar öğrenciydim, bekâr yaşadım. Cam sildik, yer sildik yaptık yani” cevabını verdi.

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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