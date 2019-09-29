Çetin’in, “Beş yıldızlı bir otelde temizlik yapacaksın, karşılığında beş konser parası vereceğiz. Bunu da yayınlayacağız deseler, yapar mısın?” sorusuna şarkıcı, “Her gün eşim için beş kuruş almadan temizlik yapıyorum. Para vereceklerse yaparım tabii ki. 10 yaşından evleninceye kadar öğrenciydim, bekâr yaşadım. Cam sildik, yer sildik yaptık yani” cevabını verdi.