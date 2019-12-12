Cam silici çete çökertildi
Fatih’te ellerinde hortumla sağa sola saldırdılar. Kırmızı ışıkta duran araçların camlarını silerek zorla para topladılar. Bir esnafın üzerine sokak köpeklerini salıp kıyafetleri gasp ettiler. Esnafa ve sürücülere korku salan ‘Azer’ takma isimli Emrah G. ve 3 adamı gözaltına alındı.
CNN Türk TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun şikayeti üzerine çalışma başlattı.
CAM SİLİCİ ÇETESİ TAKİBE ALINDI
Liderliğini ‘Azer’ takma isimli Emrah G.’nin yaptığı çete üyelerinin Fatih Aksaray’da bir elinde uyarıcı madde bulunan poşet, diğer ellerinde kirli bezlerle kırmızı ışıkta duran araçların camlarını silerek korkuttukları sürücülerden zorla para aldıkları belirlendi.
O ÇETE ÇÖKERTİLDİ
Çocuk Şubesi ekipleri düzenlediği operasyonla çete lideri ‘Azer’ takma isimli Emrah G., Özbekistan uyruklu Ali Mov H., Kadir Ö. ve Mehmet Y. gözaltına alındı.
BÖLGE ESNAFIDA ÇETEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Aksaray bölgesinde bulunan esnaflarda ‘Azer’ takma isimli Emrah G. ve çetesinden şikayetçi oldu. Çete üyelerinin ellerinde sopalarla esnafa saldırdığı belirlendi.
ESNAFIN ÜZERİNE KÖPEK SALMIŞLAR
Esnaf Hadi Çeçan, ‘işyerimden kıyafet çalıyorlardı. Bende ellerinden almak istedim. Bu arada sokak yanlarında bulunan sokak köpeklerini üzerime saldılar. Köpekler bacağımdan ısırıp beni yaraladı’ dedi.
ÇETE LİDERİ TUTUKLANDI
Polisteki işlemleri tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Çete lideri Azer takma isimli Emrah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.