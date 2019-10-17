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17.10.2019 - 15:02 | | DHA

Cami imamı parayı ve notu bulunca şaştı kaldı!

Kırıkkale'de camide telefonunu şarj eden bir kişi, 10 lira ile birlikte not bırakarak imamdan helallik istedi.

Cami imamı parayı ve notu bulunca şaştı kaldı!

Dün akşam saatlerinde Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde prizi kullanarak cep telefonunu şarj eden kimliği belirsiz kişi, çıkışta masanın üzerine 10 lira ile birlikte not bıraktı. Kimliği belirlenemeyen kişi notta, "Hocam, caminin prizini 5 dakika kullandım, şadırvandan da 2-3 litre su kullandım. Hakkınızı helal edin. Cemaatten de helallik istediğimi bildiririm. Bu az parayı da elektrik faturasına ekleyin. Hürmetlerimle" ifadeleriyle helallik istedi.

Camiye geldiğinde masanın üzerinde parayı ve notu gören imam Abdulselam Bedirel, bunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Cami imamı parayı ve notu bulunca şaştı kaldı

Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı.
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