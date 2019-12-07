MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Cami tuvaletinde intihar girişimi
ABONE OL
07.12.2019 - 17:03 | | DHA

Cami tuvaletinde intihar girişimi

İstanbul Beyoğlu'nda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami tuvaletinde tabancayla intihar girişiminde bulundu. Tuvaletin kapısı kırılarak çıkarılan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cami tuvaletinde intihar girişimi

Olay, Kulaksız Kadı Mehmet Caddesi'ndeki Haşimi Emir Osman Camii'nde 14.50 sıralarında meydana geldi. İkindi namazı için camiye gelen vatandaşlar, bir el tabanca sesi duydu. Sesin geldiği cami tuvaletine yönelen vatandaşlar, bir kapının kilitli olduğunu gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, tuvalet kapısını kırarak içeri girdiğinde bir kişinin kendini tabancayla kafasından vurmuş olduğunu gördü. Ağzına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen 30-35 yaşlarındaki kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzerinde kimliği çıkmayan kişinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En iyi öten kuş seçildi

En iyi öten kuş seçildi

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Yer: Muğla... Alev topuna döndü

Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

Korkunç! Polis bile ne yapacağını şaşırdı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 7 Aralık açıklandı mı? Hangi numaralar kazandırdı?

Sıradaki Haber