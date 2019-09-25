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25.09.2019 - 12:43 | | AA

Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstü

Kütahya'da bir caminin kubbesindeki kurşun levhaları çalmaya kalkışan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstü

Kütahya'da bir caminin kubbesindeki kurşun levhaları çalmaya kalkışan 3 kişi, suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kütahya'da Paşam Sultan Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi'nin kubbesinde şüpheli kişiler olduğunun "112 Acil Çağrı Merkezi"ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, kaçmaya çalışan kadınlar C.G. (25) ile S.G'yi (16) yakaladı.

Bir şüphelinin de caminin kubbesinde olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekibinin merdiveniyle caminin kubbesine çıkan ekipler, N.G'yi (21) çalmak için söktüğü 15 kurşun levha ile birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Olaya karıştığı iddia edilen S.G'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Camideki kurşun levhaları çalmaya çalışanlara suçüstü

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