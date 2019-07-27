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27.07.2019 - 13:04| DHA

Camiye giren yılanı çıkartmak için 3 gün uğraştılar

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren boz yılan, cemaat ve öğrencileri tedirgin etti. Yılan, 3 gün süren uğraş sonucu yakalanarak doğaya bırakıldı.

Camiye giren yılanı çıkartmak için 3 gün uğraştılar

Kuran Kursu öğrencisi Kadir Çağrı Kırıcı, akşam namazı öncesinde caminin pencerelerini açmak için içeri girdiğinde halıların üzerinde gezinen yılanı görerek, hızla dışarı kaçtı. Kırıcı, durumu cami imamı Ahmet Atalay'a bildirdi.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan incelemede, içeride gezinen yılan saniye saniye görüntülendi. 3 gün boyunca aranan yılan yakalanarak doğaya bırakıldı.

İmam Atalay, yılanın camiye akşam saatlerinde dış kapı altından girdiğini belirterek, "Akşam namazı için camiye giren öğrencimiz yılanı fark etmiş. Bunun üzerine bizler de müdahale ettik. En sonunda duvar kenarındaki tahtaların arasına saklanmış halde bularak yakaladık. Bunun için üç gün nöbet tuttuk geceli gündüzlü. Sonundan da Allah'a hamd olsun saklandığı yerden alarak rahat bir şekilde namazımızı kıldık" dedi.

Camiye giren yılan, cemaati korkuttuOsmaiye'nin Toprakkale ilçesinde, camiye giren zehirli boz yılanı, cemaatie ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir öğrenci tarafından fark edilen yılan, üç gün süren uğraş sonucu, yakalanarak doğaya bırakıldı.
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