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01.08.2019 - 16:05

Camları kırıp hırsızlık yaptı, yakayı ele verdi!

Samsun’un Bafra ilçesinde iş yerinin camını kırarak telefon çalan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Camları kırıp hırsızlık yaptı, yakayı ele verdi!

Olay, Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı bir iş yerinin camını taşla kırılarak 4 adet telefon çalındığı ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Aynı gün Emirefendi Mahallesi Mevlana Camisi'nde sabah namazı için camiye gelen M.K. abdest alırken yanına koyduğu telefonun camiden çıktığında kaybolduğu fark edince polise ihbarda bulundu. Her iki olay ile ilgili çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde Atatürk Bulvarı'nda bulunan iş yerinde 4 adet telefon hırsızlığı ve camide abdest alırken unuttuğu telefonu alan şahsın Sedat D.(39) isimli şahıs olduğunu tespit etti. İsmi tespit edilen şüpheli kısa sürede ekipler tarafından Cumhuriyet Mahallesi medrese aralığında yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili inceleme sürüyor.

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