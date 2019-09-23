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23.09.2019 - 10:01 | | DHA

Can dostuyla birlikte keçileri besledi

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki itfaiye istasyonunda görev yapan itfaiye eri, yanındaki köpeğiyle birlikte keçileri besledi.

Can dostuyla birlikte keçileri besledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bayraklı İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan itfaiye eri, topladığı bayat ekmeklerle keçileri besledi. İtfaiye erinin, köpeğiyle bilikte, daha önce araçların üzerine çıkarak bölgedeki ağaçların yapraklarını yiyen keçileri beslemesi, yoldan geçenler tarafından da ilgiyle izlendi. Keçiler de ekmekleri iştahla yiyerek karınlarını doyurdu.

    Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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