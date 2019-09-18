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18.09.2019 - 12:00 |

Can Yaman kaç yaşında? Can Yaman hangi dizilerde oynadı?

8 Kasım 1989'da İstanbul'da doğdu. Son zamanlarda başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Can Yaman kaç yaşında ve nereli? Can Yaman hangi dizilerde oynadı? İşte Can Yaman hakkında merak edilen bilgiler...

Can Yaman kaç yaşında? Can Yaman hangi dizilerde oynadı?

Gönül İşleri, İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci kuş adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan Türk oyuncu.

Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

Baba tarafından Arnavut kökenlidir.

FİLMOGRAFİ

2014-2015 Gönül İşleri Bedir
2015-2016 İnadına Aşk Yalın Aras
2016-2017 Hangimiz Sevmedik Tarık Çam
2017 Dolunay Ferit Aslan
2018-2019 Erkenci Kuş Can Divit

 

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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