Can Yaman kimdir? Cam Yaman'ın yaşı ve boyu kaç? Can Yaman dizileri

'Libido' açıklamasıyla tepki çeken Can Yaman, geçtiğimiz günlerde davetli olarak gittiği İspanya’da bir televizyon programında şoke eden bir olaya imza attı. Ünlü oyuncunun menajeri, "2,5 saatlik söyleşinin içinden 30 saniyelik bu anı alıp yayınlamak ne kadar etik?" dedi.

Şaşırtan açıklamalarla gündemden düşmeyen Can Yaman'ın kim olduğu ise merak konusu oldu. İşte Can Yaman hakkında bilinenler...

CAN YAMAN KİMDİR?

8 Kasım 1989'da İstanbul'da doğan Can Yaman, 1.83 boyundadır. Baba tarafından Arnavut kökenlidir.Liseyi İtalyan Lisesi'nde okuyan Yaman, Yeditepe Üniversitesi'nin hukuk bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. Futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğenidir.

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