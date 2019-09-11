Çanakkale'de 100 metre derinlikte bulundu

Zıpkınla vurduğu rekor büyüklükteki balıklarla bilinen Müjdat Turan, geçtiğimiz günlerde Ayvacık'a bağlı Babakale köyü açıklarında oltalarına takılan ilginç bir deniz kestanesi türünü, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mercan balığı yakalamak için 100 metre derinliğe bıraktıkları oltalarına takılan kaya parçası üzerine yapışık olan deniz kestanesini çektiklerini belirten Turan, "100 metrede derinlikte Mercan balığı yakalarken oltaya kayalar takıldı. Kayalarla birlikte üzerine yapışık olarak ilginç bir deniz ürünü vardı. Ne olduğunu bilmediğimiz bu deniz ürününün, internet ortamında yaptığımız araştırma sonucunda bilimsel adı 'Cidaris cidaris' olan bir tür deniz kestanesi olduğunu öğrendim. İlk kez böyle bir deniz kestanesi görmüş oldum. Sosyal medya hesabımdan paylaştım, takipçilerimin de ilginisi çekti" dedi.

CİDARİS CİDARİS NEDİR?

Cidaris cidaris, genellikle uzun omurga kayrak kalemi deniz kestanesi olarak bilinen deniz kestanesi türüdür. Doğu Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de derin sularda bulunur. Cidaris cidaris, çok sayıda uzun, kör, yaygın şekilde ayrılmış primer dikenleri ve yoğun sekonder dikenleri yoğun bir şekilde kaplayan küçük bir merkezi teste sahiptir. Astarlar soluk gri renktedir, yeşil renktedir ve ikinciller soluk yeşil renktedir. Testin çapı 7- 8 santimetre arasındadır ve dikenler bunun iki katıdır. Deniz kestanesi genellikle dikenlere yapışan alg, sünger veya diğer organizma parçalarına sahiptir. Cidaris cidaris, doğu Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de mercan, kaya ve çakıl diplerinde derin suda bulunur. Ürün yelpazesi Cape Verde, Azorlar ve Kanarya Adaları'ndan kuzeyde Faroe Adaları ve Norveç'e kadar uzanıyor. Ayrıca yaklaşık 1800 metreye kadar olan derinliklerde knolls ve dikiş miktarlarında bulunur. Cidaris cidaris süngerler, deniz hayranları ve alglerle beslenir.