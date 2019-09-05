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05.09.2019 - 11:02| AA

Çanakkale'de 103 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 103 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale ve Büyükhusun köyleri sahilinde zeytinlik alanda yabancı uyruklu bir grubun bulunduğunu belirledi.

Afganistan uyruklu oldukları tespit edilen 103 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

600 bin liralık vurgun! Sahte kuponlarla kandırmışlarMersin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte kuponlar düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 22 kişi, adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 600 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca, çete liderlerinin lüks hayat yaşayıp, pahalı arabalara bindikleri de belirlenmişti.
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