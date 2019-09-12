MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
12.09.2019 - 14:36| AA

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 140 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 107 Bot Komutanlığı unsurları, Çamburnu mevkisi açıklarında lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından da Babakale köyü açıklarında 54 Afganistan uyruklu, Sivrice burnu ve Kadırga burnu açıklarında ise yine Afganistan uyruklu 52 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Londra’da bir araç kundaklandıLondra’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalıntı bir araç kundaklandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

Tunceli'de 3 bin kişiye aşure ikram edildi

2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, altın ve parayı gasbetti!

2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, altın ve parayı gasbetti!

Komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı

Komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Tunceli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Sıradaki Haber