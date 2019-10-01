Çanakkale'de 206 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Hıyarlık mevkileri açıklarına 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, Afganistan uyruklu 206 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
20 bin yayın balığı, 7 ilde 7 kaynağa bırakılacakAntalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsünde, Türkiye’de ilk kez kitlesel olarak Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis) yavrusu üretildi. 7 ilde 7 kaynağa bırakılacak 20 bin yayın balığı yavrusunun, bulundukları yörenin ekonomisine 10 milyon TL’lik gelir getirmesi öngörülüyor.