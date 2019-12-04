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04.12.2019 - 12:14 | | DHA

Çanakkale’de 247 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 247 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale’de 247 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi’ndeki Müsellim Boğazı’nda, Midilli Adası’na yasadışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, dün ve bugün 6 ayrı operasyonda lastik bot içerisinde 247 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı ekiplerince, Burunucu ve Ahmetçe altı mevkii açığında yapılan 4 ayrı operasyonda lastik bot ile Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan, Suriye, Kongo, Senegal ve Mali uyruklu 155 kaçak göçmen yakalandı. Babakale Köyü açıkları ile Sivrice mevkii açıklarında yapılan operasyonlarda da toplam 92 Afganistan uyruklu kaçak yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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