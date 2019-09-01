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01.09.2019 - 11:46| AA

Çanakkale'de 256 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 256 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 256 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Sivrice burnu, Burunucu mevkisi ve Kadırga burnu açıklarında 5 operasyon düzenledi

"TCSG-107" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 256 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan, ekipler, ağustos ayında düzenledikleri operasyonlarda 2 bin 59 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kontrolden çıkan iş makinesi eve girdiKayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu tahmin ediliyor.
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