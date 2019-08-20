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20.08.2019 - 16:28| AA

Çanakkale'de 274 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 274 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 274 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koruoba köyü sahilinde şüphe üzerine 18 kişilik bir minibüsü durdurdu. Bu araçta, Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Yakalanan göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Minibüs sürücüsü ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Küçükkuyu, Behramkale ve Kadırgaburnu mevkisi açıklarında düzenlenen operasyonlarda ise Suriye, Afganistan, Mali, Togo, Senegal, Kongo, Lübnan, Fildişi ve Kuveyt uyruklu 220 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

 

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