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26.12.2019 - 18:20 | | AA

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

 

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tavaklı iskelesi mevkisinde bulunan sahil şeridinde çalılık alana gizlenmiş göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

Ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 39 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli olduAsgari ücret 2020 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL olarak belirlendi.
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