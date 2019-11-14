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14.11.2019 - 15:05 | | DHA

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör de gözaltına alındı.

Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, önceki gün Ayvacık'ta, 39 Afgan kaçak yakalandı. Göçmenlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olduğu öğrenildi. Organizatör M.A.'nın da gözaltına alındığı operasyonda, 1 minibüs ile 39 can yeleği ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. M.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

 

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