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02.08.2019 - 12:28| DHA

Çanakkale’de 5 günde 290 kaçak yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı geçişlere yönelik jandarmanın son 5 gün içinde düzenlediği operasyonlarda, 290 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 8 organizatörden 5’i, tutuklandı.

Çanakkale’de 5 günde 290 kaçak yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde 29 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 200, Suriye uyruklu 73 ve Filistin uyruklu 17 kaçak göçmen olmak üzere toplam 290 kaçak yakalandı.

Operasyonlarda organizatör oldukları iddiasıyla Z.E., A.T., M.U., F.G., E.G., T.Ç., M.T. ve H.Y. gözaltına alındı. 6 otomobil ile 2 minibüse el konuldu. El konulan otomobillerden 2’si sahiplerine teslim edilirken, 4 otomobil ve 2 minibüs yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan Afganistan ve Filistin uyruklu 217 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Suriye uyruklu 73 kaçak hakkında ise, 6458 sayılı Uluslararası Koruma Kanunu'nun 57/4 maddesi gereğince ikamet ettikleri illere gönderilmesi için işlem yapıldı.

Organizatör oldukları öne sürülen şüphelilerden T.Ç. ve M.T., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Z.E., A.T., M.U., F.G. ve E.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. H.Y.'nin de jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Burası İstanbul... Tarih fışkırdıKadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu. Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz” dedi.
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