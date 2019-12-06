Çanakkale’de 50 göçmen yakalandı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderdi. Durdurulan lastik botun içerisinde Afganistan uyruklu; 13 erkek, 17 kadın ve 20 çocuk olmak üzere toplam 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı karakoluna götürülen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.