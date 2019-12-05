Çanakkale'de 51'i çocuk, 111 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 90'ı Afganistan, 13'ü Kongo, 4'ü Mali, 3'ü Senegal ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 51'i çocuk, 27'si kadın ve 33'ü erkek toplam 111 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.