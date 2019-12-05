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05.12.2019 - 09:20 | | DHA

Çanakkale'de 51'i çocuk, 111 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 51'i çocuk toplam 111 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 51'i çocuk, 111 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 90'ı Afganistan, 13'ü Kongo, 4'ü Mali, 3'ü Senegal ve 1'i Suriye uyruklu olmak üzere 51'i çocuk, 27'si kadın ve 33'ü erkek toplam 111 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
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