MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriÇanakkale’de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi
18.11.2019 - 15:13 | | DHA

Çanakkale’de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale’de 4 ayrı eve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi.

Çanakkale’de 7 bin 540 litre sahte şarap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, merkeze bağlı Erenköy’de şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine 4 ayrı eve operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda şüpheli S.B.'nin evinde bin 800 litre, T.T.'nin evinde bin 900 litre, H.S.'nin evinde 3 bin 200 litre, M.D.'nin evinde 640 litre olmak üzere toplam 7 bin 540 litre şarap ele geçirildi.

Ele geçirilen şaraplar, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla yediemine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacakAntalyalı balıkçıların korkulu rüyası olan balon balığına getirilen 'ihraç' çözümü balıkçıları umutlandırırken, tanesinin 10 TL'ye satılması fikri ise beğenilmedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Kafası bidona sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı

Kafası bidona sıkışan köpeği belediye ekipleri kurtardı

Otogarda 'pes' dedirten hırsızlık

Otogarda 'pes' dedirten hırsızlık

Rüyada evlenmek ne anlama geliyor? İyi mi kötü mü?

Rüyada evlenmek ne anlama geliyor? İyi mi kötü mü?

Sıradaki Haber