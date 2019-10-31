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31.10.2019 - 09:21 | | DHA

Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçmek isteyen Afganistan uyruklu 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 76'sı çocuk, 147 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga, İğdeli ve Çakmak Burnu açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda harekat halindeki lastik botlar içinde 76'sı çocuk, 35'i kadın ve 36'sı erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 147 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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