MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
10.10.2019 - 10:03 | | DHA

Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonlarda 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Çanakkale'de 77 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığı suçlarının engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik son bir hafta içinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 77 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda 3 araç ile 26 can yeleği ele geçirildi, 3 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatörden 2'si adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Güler ile Milley telefonda Suriye'yi görüştü

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika | Ege Denizi'nde korkutan deprem

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Başkentte otomobil servis aracıyla çarpıştı

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Sıradaki Haber