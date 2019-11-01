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01.11.2019 - 12:11 | | DHA

Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu

Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, çok miktarda cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaçlar ele geçirildi.

Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak ilaç ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Damadının yaptığı cihazla hayvanlarını takip ediyorKarabük'ün Eflani ilçesinde yaşayan İbrahim Bayram(56), damadının yaptığı 'Çan 2.0' verdiği takip cihazı sayesinde hayvanlarını cep telefonuyla nerede olduklarını 1 kilometre mesafede takip ediyor.
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