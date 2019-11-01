Çanakkale'de cinsel içerikli ürün ve kaçak ilaç operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ile kaçak ilaç ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.