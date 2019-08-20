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20.08.2019 - 17:47| DHA

Çanakkale'de feci kaza! Anne kız ağır yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, Elif Candan (28) ve kızı Gülsu Candan (5) ağır yaralandı.

Çanakkale'de feci kaza! Anne kız ağır yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yiğitler Köyü mevkisinde meydana geldi. Bayramiç'ten Karıncalık köyüne giden Durmuş Candan (35) yönetimindeki 17 AS 086 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, sürücü hafif sıyrıklar alırken, otomobildeki eşi Elif Candan ile kızı Gülsu Candan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Elif Candan ile kızı Gülsu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Durmuş Candan ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

 

 

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