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29.07.2019 - 18:37| İHA

Çanakkale'de görüntülendi! Rahatsız olduklarında mor renkli sıvı salgılıyorlar

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Çanakkale'de görüntülendi! Rahatsız olduklarında mor renkli sıvı salgılıyorlar

Gökçeada Dalış Merkezinin kurucusu olan başarılı dalgıç Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel araştırmalar yapmak maksadıyla gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte, Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede bir deniz tavşanı türü olan 'aplysia depilans'ı su altında görüntülediklerini ifade etti.

Çanakkalede görüntülendi Rahatsız olduklarında mor renkli sıvı salgılıyorlar

Rahatsız edildiklerini hissettiklerinde mor renkli bir sıvı salgılayan deniz tavşanını görüntüleme fırsatı bulan Konya, ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini belirterek şaşkınlığını ifade etti.

Çanakkale’de deniz tavşanı görüntülendiÇanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi.
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