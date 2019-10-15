Çanakkale'de lastik bot içinde 55 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında lastik bot içinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçakların bulunduğu botu durdurdu. Lastik bot içinde 31'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçaklar, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Plakayı kapattılar ama yüzlerini kapatmayı unuttularİstanbul Bayrampaşa’da plakaları "Evleniyoruz" yazısıyla kapatılmış gelin arabası görünümü verilen bir otomobille gasp yapan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, güvenlik kamerasını inceleyen polisin, yüzünü kapatmayan gaspçılardan birini tanımasıyla ele geçirildi. Soygun anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.