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26.09.2019 - 10:38 | | DHA

Çanakkale'de lastik botta 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Behramkale açıklarında, lastik botta kaçak göçmen grubu olduğunu tespit etti. Hemen durdurulan lastik botta Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 20'si çocuk, 5'i kadın, 17'si erkek 42 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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