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18.12.2019 - 11:43 | | DHA

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 17 gözaltı

Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu 17 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalara kapsamında, 9-15 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 25,98 gram bonzai, 0,91 gram kokain ve 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. Haklarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yapılan şüphelilerden 16'sı polisteki sorgularının ardından salıverildi. Bir şüpheli ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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