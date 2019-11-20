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20.11.2019 - 12:05 | | İHA

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara karşı yapılan çalışmalarda, ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçundan 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden bir kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece denetimli olarak serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda şüphelilerden 44,36 gram bonzai, 24 gram skunk ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdüAntalya'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca patenle tutunan 3 çocuktan yakaladığı birini dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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