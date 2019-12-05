MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi
ABONE OL
05.12.2019 - 21:36 | | AA

Çanakkale'de yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 500 litre şarap, 100 litre votka ve 50 litre rakı ele geçirildi.

Çanakkale'de yüzlerce litre sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Kalkım beldesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 500 litre şarap, 100 litre votka ve 50 litre rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadıManisa’nın Yunusemre ilçesinde muhtar olduğu öğrenilen bir kişi kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince köprüden uçarak hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı çok feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Otomobiliyle köprüden uçtu, muhtar kurtarılamadı

Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

Şiddetli yağış, okulun duvarını yıktı

Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

Cuma nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? İşte Cuma namazı duaları

Sıradaki Haber