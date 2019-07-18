Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu!

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı müştekilerin avukatları hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri ve belediye başkanları da duruşmayı izledi.

Kaftancıoğlu'nun savunmasının ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan, sanığın Twitter hesabından farklı tarihlerde yazdığı tweetleri okuyarak, bu tweetlere ilişkin 27 Nisan 2009'da bir televizyon kanalında katıldığı programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Sanığın aynı kasıt altında değişik tarihlerde birden çok kez yayın yoluyla "silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı anlatılan mütalaada, sanığın beyanlarına yer verilerek suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı "zincirleme şekilde alenen cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "zincirleme şekilde alenen Tu?rkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama", ''halkı kin ve du?s?manlıg?a alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, bu suçlardan 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruşmanın ardından Çağlayan Meydanı'nda kendisini bekleyen partililere hitap etti.

Mücadelesine devam edeceğini aktaran Kaftancıoğlu, "Hayallerimden de düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim. Sizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, burada bulunan diğer siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, meslek odalarının, İstanbul dışından gelen herkesin bugün burada olması şahsıma ve bu mücadeleye destek vermesi Türkiye'de hak ve adalet arayışındaki milyonlar için de umut ışığıdır." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de davayı haksız bulduğunu anlatarak, "Bu davada il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yıllar önce attığı tweetler yargılanıyor. Bu davada düşünce yargılanıyor, eleştiri yargılanıyor." dedi.

Adalet yürüyüşünü sürdürdüklerini dile getiren Erkek, "Bu davalar ülkemizin itibarına da büyük zarar veriyor. Hukuk devletine ve adalete olan güveni temelinden sarsıyor. Türkiye, bu tabloyu asla ve asla hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.