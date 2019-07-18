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18.07.2019 - 12:20| AA

Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal  medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada esas hakkındaki  mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 10 aydan 17 yıla  kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu!

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Canan  Kaftancıoğlu ve avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bazı  müştekilerin avukatları hazır bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bazı CHP milletvekilleri  ve belediye başkanları da duruşmayı izledi.

Kaftancıoğlu'nun savunmasının ardından esas hakkında mütalaasını  açıklayan Cumhuriyet Savcısı İlkay Özcan, sanığın Twitter hesabından farklı  tarihlerde yazdığı tweetleri okuyarak, bu tweetlere ilişkin 27 Nisan 2009'da bir  televizyon kanalında katıldığı programa telefonla bağlanarak açıklamalarda  bulunduğunu belirtti.

Sanığın aynı kasıt altında değişik tarihlerde birden çok kez yayın  yoluyla "silahlı terör örgütü propagandası" yaptığı anlatılan mütalaada, sanığın  beyanlarına yer verilerek suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

Mütalaada sanık Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı "zincirleme şekilde  alenen cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde alenen kamu görevlisine  karşı görevinden dolayı hakaret", "zincirleme şekilde alenen Tu?rkiye Cumhuriyeti  Devletini, devletin askerini veya emniyet teşkilatını aşağılama", ''halkı kin ve  du?s?manlıg?a alenen tahrik etmek'' ve ''silahlı terör örgütü propagandası  yapmak'' suçlarını işlediği kaydedilerek, bu suçlardan  4 yıl 10 aydan 17 yıla  kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık avukatlarının kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini  reddeden mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nun esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma  hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruşmanın ardından  Çağlayan Meydanı'nda kendisini bekleyen partililere hitap etti.

Mücadelesine devam edeceğini aktaran Kaftancıoğlu, "Hayallerimden de  düşüncelerimden de asla vazgeçmeyeceğim. Sizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin,  burada bulunan diğer siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin, meslek  odalarının, İstanbul dışından gelen herkesin bugün burada olması şahsıma ve bu  mücadeleye destek vermesi Türkiye'de hak ve adalet arayışındaki milyonlar için de  umut ışığıdır." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de davayı haksız bulduğunu  anlatarak, "Bu davada il başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yıllar önce  attığı tweetler yargılanıyor. Bu davada düşünce yargılanıyor, eleştiri  yargılanıyor." dedi.

Adalet yürüyüşünü sürdürdüklerini dile getiren Erkek, "Bu davalar  ülkemizin itibarına da büyük zarar veriyor. Hukuk devletine ve adalete olan  güveni temelinden sarsıyor. Türkiye, bu tabloyu asla ve asla hak etmiyor."  değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

   

 

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