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24.12.2019 - 17:20 |

Caner Şahin Hayal Köseoğlu ile birlikte! Caner Şahin kimdir, Caner Şahin dizileri...

Mucize Doktor dizisinde rol güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, oyuncu Caner Şahin ile birlikte. Peki, Caner Şahin kimdir? Caner Şahin hangi dizilerde rol almıştı? İşte Caner Şahin ile ilgili merak edilenler...

Caner Şahin Hayal Köseoğlu ile birlikte! Caner Şahin kimdir, Caner Şahin dizileri...

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu kendisi gibi Caner Şahin ile birlikte. Peki, Caner Şahin kimdir? Caner Şahin'in hangi dizilerden tanıyoruz? İşte Caner Şahin ile ilgili merak edilenler...

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Caner Şahin, 1992, Eskişehir doğumlu. Annesi ve babası emekli öğretmendir ve iki büyük erkek kardeşi vardır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'ne Makine Mühendisliği bölümü okumaktayken bu bölümü bırakıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümüne geçmiştir. İlk televizyon deneyimini 2016 yılında Kanal D'de başlayan Babam ve Ailesi dizisindeki Kadir karakteriyle yapmıştır. Bu dizide Ayça Bingöl, Bülent İnal, Ceyda Düvenci, Sercan Badur ve Erdem Akakçe gibi isimler ile birlikte rol almıştır.

CANER ŞAHİN DİZİLERİ

2016      Babam ve Ailesi Kadir Kayalar     Dizi

2017      Tutsak  Bahadır Akıncı   Dizi

2018      Kardeşler (Brothers)      Ramazan             Film      

2018      Nefes Nefese    Salih Akmeşe    Dizi

2019      Kuzgun Kartal    Dizi

Caner Şahin Hayal Köseoğlu ile birlikte Caner Şahin kimdir, Caner Şahin dizileri...

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