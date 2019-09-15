MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemCanını kurtarmak isterken canından oldu
15.09.2019 - 02:42 | | AA

Canını kurtarmak isterken canından oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Canını kurtarmak isterken canından oldu

Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Y, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atladı.

Freninin patladığı değerlendirilen su tankeri yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabildi.

Ağır yaralanan belediye çalışanı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Erdal Y.'nin cenazesi geolay yeri incelemesinin ardından Gebze Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'da feci kazaAntalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canını kurtarmak isterken canından oldu

Canını kurtarmak isterken canından oldu

Gece yarısı feci kaza! Kimliği bile belirlenemedi...

Gece yarısı feci kaza! Kimliği bile belirlenemedi...

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yara

Antalya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yara

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Sıradaki Haber