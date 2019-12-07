07.12.2019 - 07:50 | | ELİF ALTIN İstanbul
Caninin firarına idari soruşturma
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleştirilen ‘Adalet Bölge Değerlendirme’ toplantısında Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Gül, cinayet hükümlüsü olmasına rağmen failin açık cezaevine alınması ve izne çıkarılmasına yönelik sorular üzerine şunları söyledi: “Adli yönden tüm süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Yargı bu konuda hak ettiği cezayı verecektir. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı olarak da kurum olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Açığa alınması, firari olması tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Bu konuda mevzuata aykırı bir durum var mı incelenmekte.”
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.