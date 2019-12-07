Caninin firarına idari soruşturma

Bakan Gül, cinayet hükümlüsü olmasına rağmen failin açık cezaevine alınması ve izne çıkarılmasına yönelik sorular üzerine şunları söyledi: “Adli yönden tüm süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Yargı bu konuda hak ettiği cezayı verecektir. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı olarak da kurum olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Açığa alınması, firari olması tüm yönleriyle soruşturulmaktadır. Bu konuda mevzuata aykırı bir durum var mı incelenmekte.”



