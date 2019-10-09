Son dakika | Canlı yayında patlama! Barış Pınarı Harekatı böyle başladı

Resulayn’a saldırı anlarının hemen ardından yayına bağlanan Arabacı şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Resulayn’da oldukça sıcak dakikalar yaşanıyor. Az önce uçak sesi geldi ve hemen karşıdan bir patlama sesi geldi. Şu anda dumanlar yükseliyor bölgeden. Şu an gördüğünün nokta PKK terör örgütünün ilk hedeflerinden biriydi. Biz burada yayın için beklerken gördüğünüz gibi şu anda o noktada büyük bir patlama oldu ve dumanlar yükselmeye başladı.