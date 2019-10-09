MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | Canlı yayında patlama! Barış Pınarı Harekatı böyle başladı
09.10.2019 - 17:03 |

Son dakika | Canlı yayında patlama! Barış Pınarı Harekatı böyle başladı

CNN TÜRK canlı yayınında bölgede bulunan muhabir İsmail Umut Arabacı savaş uçaklarının Resulayn’ı bombaladığı anları görür görmez büyük bir heyecan yaşadı. Arabacı’nın canlı yayına bağlanmak için ‘bağlan, bağlanın’ şeklindeki tepkisi de yayına yansıdı.

Son dakika | Canlı yayında patlama! Barış Pınarı Harekatı böyle başladı

Resulayn’a saldırı anlarının hemen ardından yayına bağlanan Arabacı şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Resulayn’da oldukça sıcak dakikalar yaşanıyor. Az önce uçak sesi geldi ve hemen karşıdan bir patlama sesi geldi. Şu anda dumanlar yükseliyor bölgeden. Şu an gördüğünün nokta PKK terör örgütünün ilk hedeflerinden biriydi. Biz burada yayın için beklerken gördüğünüz gibi şu anda o noktada büyük bir patlama oldu ve dumanlar yükselmeye başladı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler
İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Abdest nasıl alınır? Sıralı şekilde abdest alımı

Abdest nasıl alınır? Sıralı şekilde abdest alımı

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 11 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

17 yaşında 26 hırsızlık suçu var!

17 yaşında 26 hırsızlık suçu var!

Cuma günü için en güzel mesajları siz iletin! 11 Ekim Cuma mesajları

Cuma günü için en güzel mesajları siz iletin! 11 Ekim Cuma mesajları

Sıradaki Haber