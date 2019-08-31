Çantaları çalınan tatilciler, şortla kaldılar!

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Almanya'da yaşayan Okan Erdoğan ve arkadaşı Kadir Özkan, tatil için geldikleri Antalya'da Konyaaltı sahilinde denize girdi. İkili pasaport, 400 dolar ve iki cep telefonu ile giysilerinin bulunduğu çantayı sahile bıraktı. Bir süre yüzen Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, kıyıya çıktığında çantalarının yerinde olmadığını fark etti.

ŞORT VE HAVLUYLA KALDILAR

Şort ve plaj havlusuyla ortada kalan iki arkadaş, çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Okan Erdoğan ve Kadir Özkan'ın ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, ikilinin telefonlarındaki 'telefonumu bul' programında şüphelilerin yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmada, telefonların Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nden sinyal verdiği tespit edildi. Bunun üzerine adrese resmi ve sivil çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakları kontrol altına alan polis, cadde ve sokaklardaki yayaları durdurarak telefonlarını kontrol etti. Park halindeki araçları kontrol eden ekipler, binaların bahçelerindeki çiçek saksılarının altına kadar baktı. Yapılan çalışmalara rağmen telefonlar bulunamadı.

Okan Erdoğan ve Kadir Özkan, üzerindeki şort ve havluyla ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.