MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı
ABONE OL
03.12.2019 - 14:24 | | DHA, İHA

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı

Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı. Alanda devam eden yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı
Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı
Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı
Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul Valiliği 5.8lik İstanbul depreminde hasar gören İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’ne yönelik tahliye kararını açıklamıştı. Kararın ardından fakültede yıkım çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında bir binada iş makinesinin çalıştığı görüldü. Yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde bir binanın bazı bölümlerinin yıkıldığı görülürken alanda çalışmaların devam ettiği de gözler önüne serildi. Fakülteye ait bazı binaların camlarının da söküldüğü de kameralara yansıdı. Öte yandan fakültedeki öğrencilerin farklı fakültelerin dersliklerinde eğitimlerini sürdüreceği belirtildi.

"İYİ OLMADI ÜZGÜNÜZ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Yıllardır hizmet veren binanın yıkım çalışmalarına ilişkin konuşan bir vatandaş, “İyi olmadı üzgünüz ama yapacak bir şey yok. Buradan gitmesi iyi değil insanlar diş hekimi bulamıyor. Beyazıta taşındı insanlar bilmiyor bizlere soruyor” dedi.

"EN GÜZELİNİ YAPIYORLAR"

Fakültenin yıkılıp yeniden yapılacağını ifade eden bir başka vatandaş ise “En güzelini yapıyorlar bundan iyisi olmaz. Halka hizmet ne güzel bir şeyi güzelim Türkiyem için bunun kıymetini bilmek lazım” diye konuştu.

Yer: Ankara! Öğretmen ders anlatırken öğrenci sigara içtiSınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil sürerken infaz edildi!

Otomobil sürerken infaz edildi!

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Sıradaki Haber