‘Çapa tamamen taşınsın’

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin binalarının hasarlı olması nedeniyle deprem sonrası başlattığı oturma eylemi sürüyor. Eylem yapan öğrencilerle dün görüşen fakülte yönetimi, 6 ay boyunca teorik eğitimlerin Beyazıt’taki Biyoloji binasında yapılması, klinik eğitimlerin ise fakültede sürmesi önerisinde bulundu. Bu süre zarfında zarar gören bina yıkılıp daha sağlam bir bina yapılacağının da sözü verildi. Ancak öğrenciler fakültenin tamemen taşınması talebiyle öneriyi reddederek “eyleme devam” kararı aldı. Öğrenciler adına açıklama yapan Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yiğit Arar, 3. sınıftan itibaren bazı derslerde teorik ve klinik eğitimlerinin aynı anda alındığını belirterek, binaların birbirinden uzak olmasının eğitimlerinde aksamalara neden olacağını söyledi