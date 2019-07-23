Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Bu akşam kimler yarışacak?

Bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek olan Çarkıfelek yeni bölümünde heyecan dorukta. Emre Karayel ve Emel Özkızıltaş'ın üstlendiği fenomen yarışma programı “Çarkıfelek” yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Programın bu bölümünde araba, nakit para ve çarşıdan ürünler kazanmak için İlayda Güner, Mehmet Kopal ve Ayça Aydın yarışacak.

Eğlenceli ve çekişmeli geçen yarışmada hangi yarışmacı kaç para kazanacak? Büyük finalde hangi yarışmacı yarışacak?

YENİ FRAGMAN