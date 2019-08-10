10.08.2019 - 14:54
Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Çarkıfelek yarışmacıları kimler?
Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Çarkıfelek'te ünlü isimler yarışacak. Emre Karayel'in sunumuyla ekrana gelecek olan Çarkıfelek bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki Çarkıfelek'te hangi ünlü isimler yarışacak?
Çarkıfelek 67. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Arife günü yayınlanacak olan yeni bölümde Adem Kılıçcı, Berna Keklikler ve Semih Öztürk yarışacakken ünlü şarkıcı İsmail YK da şarkılarıyla programa renk katacak.
Çarkıfelek tüm eğlencesiyle Arife Günü saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ FRAGMAN