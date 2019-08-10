Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Çarkıfelek yarışmacıları kimler?

Çarkıfelek 67. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Arife günü yayınlanacak olan yeni bölümde Adem Kılıçcı, Berna Keklikler ve Semih Öztürk yarışacakken ünlü şarkıcı İsmail YK da şarkılarıyla programa renk katacak.

Çarkıfelek tüm eğlencesiyle Arife Günü saat 20.00'de Kanal D'de!

YENİ FRAGMAN