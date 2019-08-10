MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Çarkıfelek yarışmacıları kimler?
10.08.2019 - 14:54

Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Çarkıfelek yarışmacıları kimler?

Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Çarkıfelek'te ünlü isimler yarışacak. Emre Karayel'in sunumuyla ekrana gelecek olan Çarkıfelek bu akşam izleyicisini ekrana kilitleyecek. Peki Çarkıfelek'te hangi ünlü isimler yarışacak?

Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Çarkıfelek yarışmacıları kimler?

Çarkıfelek 67. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Arife günü yayınlanacak olan yeni bölümde Adem Kılıçcı, Berna Keklikler ve Semih Öztürk yarışacakken ünlü şarkıcı İsmail YK da şarkılarıyla programa renk katacak.
Çarkıfelek tüm eğlencesiyle Arife Günü saat 20.00'de Kanal D'de!

YENİ FRAGMAN

Arife günü havuzlar tıklım tıklım dolduKurban Bayramı arifesinde Antalya'da su parkları tıklım tıklım doldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

Çok acı olay! 15 yaşındaki çocuk 'dolaşacağım' diye evden çıktı...

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

"Denizli'deki depremde hasar tespit çalışmaları tamamlandı"

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Bayramda hava durumu nasıl olacak? 11 Ağustos İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

O ilimizde korkutan deprem

O ilimizde korkutan deprem

Sıradaki Haber