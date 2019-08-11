11.08.2019 - 11:31
Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Ünlü isimler yarışacak
Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Çarkıfelek, Bayramın ilk günü çok eğlendirecek. Emre Karayel'in sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek'in bayrama özel bölümünde ünlü isimler yarışacak. İşte o sürpriz isimler...
Çarkıfelek 68. Bölüm Fragmanı yayında! Bayramın ilk günü ekrana gelecek olan Çarkıfelek’te araba, nakit para ve çarşıdan ürünler kazanmak için bu kez Alişan, Buse Varol ve Ceyhun Fersoy yarışacak. Alişan sürprizleri ve şarkılarıyla bayram ekranına renk katacak.
Çarkıfelek tüm eğlencesiyle bu akşam saat 20.00'de
YENİ FRAGMAN
Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı