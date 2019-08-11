Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Ünlü isimler yarışacak

Çarkıfelek 68. Bölüm Fragmanı yayında! Bayramın ilk günü ekrana gelecek olan Çarkıfelek’te araba, nakit para ve çarşıdan ürünler kazanmak için bu kez Alişan, Buse Varol ve Ceyhun Fersoy yarışacak. Alişan sürprizleri ve şarkılarıyla bayram ekranına renk katacak.

Çarkıfelek tüm eğlencesiyle bu akşam saat 20.00'de

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