MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Ünlü isimler yarışacak
11.08.2019 - 11:31

Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Ünlü isimler yarışacak

Kanal D'nin büyük ilgi gören yarışması Çarkıfelek, Bayramın ilk günü çok eğlendirecek. Emre Karayel'in sunumuyla ekrana gelen Çarkıfelek'in bayrama özel bölümünde ünlü isimler yarışacak. İşte o sürpriz isimler...

Çarkıfelek yeni bölüm fragmanı! Ünlü isimler yarışacak

Çarkıfelek 68. Bölüm Fragmanı yayında! Bayramın ilk günü ekrana gelecek olan Çarkıfelek’te araba, nakit para ve çarşıdan ürünler kazanmak için bu kez Alişan, Buse Varol ve Ceyhun Fersoy yarışacak. Alişan sürprizleri ve şarkılarıyla bayram ekranına renk katacak.

Çarkıfelek tüm eğlencesiyle bu akşam saat 20.00'de 

YENİ FRAGMAN

 

Gurbetçi aileye dinlenme tesisinde saldırıAvusturya'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Hulk filmi konusu nedir? Hulk filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Bamsı Beyrek filmi konusu nedir? Bamsı Beyrek filmi oyuncuları kimlerdir?

Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Bu yıl kaç resmi tatil kaldı? 2019 resmi tatil günleri

Sıradaki Haber