Çarkıfelek yeni bölüm konukları kimler?

Çarkıfelek 49. yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri eğlendirmeyi başardı. Karadeniz yöresini konu edinecek olan Çarkıfelek için heyecan dorukta. Bu akşam Engin Çavuş, Songül Okan ve Yılmaz Şimşek yarışacak. Programın sürpriz konuğu Yılmaz Morgül ise eğlenceli anlara imza atacak.

Çarkıfelek tüm eğlencesiyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

YENİ FRAGMAN



