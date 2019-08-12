MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇarkıfelek yeni bölüm konukları kimler?
12.08.2019 - 17:52

Çarkıfelek yeni bölüm konukları kimler?

Kanal D'nin sevilen yarışması Çarkıfelek, bayramın ikinci gününde izleyicisini yine çok eğlendirecek. Çarkıfelek Karadeniz özel bölümünde araba, nakit para ve çarşıdan ürünler kazanmak için kimler yarışacak?

Çarkıfelek yeni bölüm konukları kimler?

Çarkıfelek 49. yeni bölüm fragmanıyla izleyenleri eğlendirmeyi başardı. Karadeniz yöresini konu edinecek olan Çarkıfelek için heyecan dorukta. Bu akşam Engin Çavuş, Songül Okan ve Yılmaz Şimşek yarışacak. Programın sürpriz konuğu Yılmaz Morgül ise eğlenceli anlara imza atacak.

Çarkıfelek tüm eğlencesiyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

YENİ FRAGMAN

Malatya'da aileler arası bıçaklı kavga: 5 yaralıMalatya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Canan Karatay'dan bomba çıkış: Beynimiz çalışmasın diye...

Canan Karatay'dan bomba çıkış: Beynimiz çalışmasın diye...

Ortadan kaybolan genç kız 9 gün sonra bulundu

Ortadan kaybolan genç kız 9 gün sonra bulundu

Okullar ne zaman açılacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

Okullar ne zaman açılacak? Yeni ara tatiller ne zaman?

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 12 Ağustos...

Sıradaki Haber